Экс-участник южнокорейской группы Stray Kids спел на русском

Бывший участник южнокорейской группы Stray Kids Ким Ву Джин спел на русском языке. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Ким Ву Джин провел сольный концерт в Москве, на котором исполнил песню российского певца Jony «Комета». В ролике, опубликованном телеканалом, поклонники положительно отнеслись к исполнению южнокорейского артиста и подпевали вместе с ним.

Ким Ву Джин дебютировал в составе группы Stray Kids в 2018 году. В 2021-м певец начал сольную карьеру, выпустив пре-дебютный сингл «Still Dream». В том же году артист представил свой первый мини-альбом «The Moment». Он также снимался в реалити-шоу и дорамах.

В ноябре 2023 года другая кей-поп-группа W24 исполнила кавер на хит «Группа крови» российской рок-группы «Кино».

Артисты спели на «Фандом Фесте» в Москве. Также они устроили совместную фотосессию с фанатами и, делая снимок, по-русски считали до трех. Коллектив W24 записал «Группу крови» на корейском языке еще в 2018 году.

Участники W24 тогда заявили, что им понравилась Россия, а фестиваль их поразил.

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