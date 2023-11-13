Кей-поп-звезды исполнили хит Виктора Цоя

Южнокорейская кей-поп-группа W24 исполнила кавер на хит «Группа крови» российской рок-группы «Кино». Об этом сообщает «Пятый канал».

Артисты спели на «Фандом Фесте» в Москве. Также они устроили совместную фотосессию с фанатами и, делая снимок, по-русски считали до трех.

Коллектив W24 записал «Группу крови» на корейском языке еще в 2018 году.

«Россия очень понравилась. Вообще неожиданно для нас — ожидания были другие. Нам очень жаль, что скоро нужно уезжать, мы бы хотели еще побыть здесь. Мы очень рады, что благодаря фестивалю смогли приехать. Сам фестиваль просто нас поразил — очень все красиво, когда на сцену вышли, было очень классно», — рассказали участники W24 на пресс-конференции.

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