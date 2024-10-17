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Стас Ярушин рассказал о самом ценном совете от Маслякова

Актер Стас Ярушин признался, что научился у КВН искренне верить в свое выступление

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Телеканал ТНТ/YouTube

Актер и музыкант Стас Ярушин рассказал в интервью Евгении Медведевой самый ценный совет, который ему дал Александр Масляков.

Ярушин признался, что КВН научил его выходить на сцену с уверенностью в своем материале. По словам артиста, нужно верить в «любой бред», с которым ты выступаешь.
«Когда искренне, ментально поймешь, что ты говоришь со сцены – это круто, тогда зрители тебя будут воспринимать», — поделился актер.

Ярушин отметил, что пользуется этим советом, когда выступает со своей музыкой.

Актер добавил, что Масляков относился к участникам КВН по-отечески. При этом комики относились к телеведущему с большим уважением. Ярушин добавил, что в его времена КВН было много позитивных моментов. Певец вспомнил, как Масляков устраивал банкеты участникам.

«Я помню был еще фестиваль в городе Судак, мы выступали. Александр Васильевич его вел. И я иду, смотрю, идет. Мужчина — довольный, рубашка нараспашку, бейсболка такая. И такой: «Стасян, привет!» И мороженое ест, и дает пять. Я такой раз отбил, и потом понял, что это был Александр Васильевич», — рассказал артист.

Ранее Стас Ярушин рассказал о своей претендующей на «Грэмми» песне.

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