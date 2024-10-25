Стало известно имя второго задержанного за драку с участием Гуфа

Стало известно имя второго задержанного за драку в подмосковной Апрелевке с участием рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника канала, был задержан еще один человек — некий Геворк С., сообщает источник РЕН ТВ.

Как сообщил Telegram-канал Mash, мужчина взял телефон избитого полицейского. Ему могут избрать меру пресечения по статье о грабеже.

Полиция возбудила в отношении рэпера и его приятеля уголовное дело о грабеже группой лиц с применением насилия. Следствие намерено просить суд арестовать их обоих.

23 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гуф находится в отделении полиции подмосковного города Апрелевки из-за драки. По информации издания, Долматов начал приставать к девушке. Та пожаловалась своему брату на случившееся. Родственник встал на защиту, вступив в драку с Гуфом. В ходе потасовки рэпер ударил оппонента по уху, а сам получил травму руки.

В итоге брат девушки написал заявление в полицию на Долматова. Перед этим мужчина снял побои. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает SHOT, задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств.

Ранее сестра Гуфа попросила не беспокоить ее по поводу инцидента с братом.