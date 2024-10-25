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Молодой актер рассказал о съемках интимных сцен с Николь Кидман

Актер Дикинсон: интимные сцены с Кидман в «Плохой девочке» снимали экспромтом

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Сыгравший с голливудской звездой Николь Кидман в фильме «Плохая девочка» 28-летний актер Харрис Дикинсон рассказал о съемках интимных сцен. Его цитирует издание Variety.

По словам Дикинсона, они с 57-летней Кидман снимали интимные сцены экспромтом, но с помощью координатора.

«У нас было обсуждение с координатором по интимным сценам, а потом мы с Николь как бы занимались этим по-своему, договорившись об условиях, которые бы нас обоих устраивали», — говорит Дикинсон.

Он уточнил, что координатор направлял работу очень деликатно, не прерывая съемки сцен.

По словам Кидман, самой сложной частью создания фильма было оставаться открытой и уязвимой каждый день.

«Когда я встретилась с режиссером Халиной Рейн и мы обсудили это, я просто сказала: «Дайте нам безопасное пространство», а потом: «Пожалуйста, не заставляйте меня выглядеть дурочкой», — вспоминает она.

До этого Кидман признавалась, что настолько уставала от интимных сцен в «Плохой девочке», что ей приходилось делать перерывы.

За роль в «Плохой девочке» Николь Кидман получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.

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