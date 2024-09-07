Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

В Венеции назвали победителей 81-го международного кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.

Награду «Золотой лев» за лучший фильм получила новая картина испанского режиссера Педро Альмодовара «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях.

По сюжету «Комнаты по соседству» в молодости Ингрид и Марта были близкими подругами. Позже их пути разошлись, и одна стала популряной писательницей, другая — военной журналисткой. Спустя много лет женщинам пришлось воссоединиться при печальных обстоятельствах.

Приз Большого жюри получила картина «Горная невеста», «Серебряного льва» за режиссуру — Брэди Корбет («Бруталист»), Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Венсан Ландон («Тихий сын»), Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Николь Кидман («Малышка»), приз за лучший сценарий — Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я все еще здесь»), специальный приз жюри — «Апрель», рриз ФИПРЕССИ — «Бруталист» (Брэди Корбет).

Ранее фильм с Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.