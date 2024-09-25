Филиппа Киркорова вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все!»

ТНТ покажет режиссерскую версию музыкального телефильма «Иван Васильевич меняет все!». О том, что в ремейк новогоднего фильма Леонида Гайдая вернут народного артиста России Филиппа Киркорова, «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала.

Премьера картины в оригинальной версии состоится 26 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ. На экране появятся Филипп Киркоров в образе императора Петра I, Анна Асти в образе Барби и многие другие звезды.

По сюжету картины айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис) случайно отправляет педантичного и дотошного управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) назад во времени, где тот становится царем. Жоржем Милославским станет Максим Лагашкин, которому не составит труда представляться сотрудником банка и принимать делегацию из недружественной страны.

Комедия «Иван Васильевич меняет все!» стала самым популярным кинофильмом 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей 14–44 лет, а также оказалась самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет.

Сейчас ТНТ завершает работу над новым новогодним телефильмом — «Небриллиантовая рука», премьера которого состоится 31 декабря.

Филиппа Киркорова и Лолиту вырезали из традиционных новогодних передач Первого канала и России, а НТВ значительно сократил их эфирное время из-за их участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Кроме этого, певцы не выступили в «Зимнем Show». Телеканал ТНТ экстренно переснял некоторые сцены своего новогоднего фильма, убрав оттуда Киркорова и Анну Asti, а у Ксении Собчак отменили три корпоратива.

Ранее режиссер «Усатого няня» рассказал, какие фильмы нужно снимать для школьников.