Следователь попросил суд арестовать Гуфа

Следователь попросил Наро-Фоминский суд арестовать рэпера Гуфа по делу о грабеже. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела, до этого рассказывали в полиции.

24 октября стало известно, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября в компании пяти знакомых арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Гуф оплатил два часа аренды бани, однако позже попросил продлить еще на три часа. Когда пришла пора платить, рэпер отказался. Предварительно администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.

24 октября Долматов записал видео из отдела полиции, в котором извинился перед сотрудниками РОВД, журналистами, своими родителями и сотрудниками банного комплекса.

Ранее бывшая жена Гуфа ответила на сообщения о дебоше рэпера.