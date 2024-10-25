Полиция будет просить об аресте Гуфа

Полиция будет просить об аресте рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, полицейские возбудили уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова — ему вменили грабеж группой лиц с применением насилия.

«Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела», — уточнил собеседник агентства.

Адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать информацию о грозящем артисту аресте.

«С нашим подзащитным идут следственные действия», — заявил он.

24 октября стало известно, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Гуф оплатил два часа аренды бани, однако позже попросил продлить еще на три часа. Когда пришла пора платить, рэпер отказался. Предварительно администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.

24 октября Долматов записал видео из отдела полиции, в котором извинился перед сотрудниками РОВД, журналистами, своими родителями и сотрудниками банного комплекса

Ранее бывшая жена Гуфа ответила на сообщения о дебоше рэпера.