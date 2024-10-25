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Бывшая жена Гуфа ответила на сообщения о дебоше рэпера

Бывшая жена Гуфа Королева заявила, что не имеет связи с рэпером и его окружением

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yuliyakorolevaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Гуфа, блогерша и модель Юлия Королева призналась в Telegram-канале, что не знает никаких подробностей, касающихся дебоша рэпера.

Королева объяснила, что у нее не осталось никаких связей с Гуфом (Алексеем Долматовым – настоящее имя) и его окружением. Она не знает, что будет дальше.

«Но, судя по получаемым сообщениям от него последние месяцы, состояние у него снова не очень. Все, что я могу, — это продолжать заботиться и воспитывать нашу общую дочь. Остальное меня не касается», — поделилась модель.

24 октября стало известно, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью человеками в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Гуф оплатил два часа аренды бани, однако позже попросил продлить еще на три часа. Когда пришла пора платить, рэпер отказался. Предварительно администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.

Ранее Гуф покаялся за дебош в бане перед сотрудниками полиции.

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