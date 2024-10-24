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Татьяна Лазарева о разводе с Шацем: «Не очень хорошо расстались»

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что не общается с Шацем после развода

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что не смогла искренне поговорить с комиком Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом) после развода, поскольку супруг не идет на контакт. Об этом она сообщила YouTube-каналу Sheinkin40.

«Мы вообще не общаемся. Не очень хорошо расстались», — пояснила знаменитость.

Лазарева отметила, что экс-супруги несколько раз пытались поговорить об отношениях, но в этих беседах, считает телеведущая, не было честности. Она предположила, что Шац пытается слишком много от нее скрывать.

«И потом, знаешь, может быть, все-таки пересидели. Нужно было попытаться разобраться гораздо раньше, когда начались [проблемы]», — отметила Лазарева.

В конце января стало известно, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац официально развелись. Певица призналась, что за годы отношений знаменитости «нахлебались всякого».

Артисты познакомились в 1991 году на фестивале КВН в Сочи и долгое время общались как друзья. Пара поженилась за несколько месяцев до рождения дочери Софьи в 1998 году. У экс-супругов в браке также появилась дочь Антонина, сейчас ей 17 лет.

Шац воспитывал и сына Лазаревой от предыдущих отношений, Степан родился в 1995 году от мужчины, имя которого телеведущая не раскрывает.

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