Певица Натали уменьшила вдвое гонорары за корпоративы

Певица Натали возвращается к выступлениям на частных мероприятиях после потери мужа. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Натали вдвое уменьшила свои гонорары. До творческой паузы она брала за выступление около двух миллионов рублей, а теперь только миллион рублей. Как отмечает SHOT, артистка готова спеть вживую в Москве за 500 тысяч рублей.

В райдер артистки входят перелеты бизнес-классом, поездки на Mercedes Benz с «водителем без лишних вопросов» и заселение в лучшую гостиницу города. Спиртное в гримерке — «по договоренности», снимки и видео с поклонниками нужно согласовывать заранее.

В июле Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. По ее словам, она решилась записать новую песню, когда получила «послание» от мужа. Тогда Натали решила: супруг хотел бы, чтобы она улыбалась и строила свое личное счастье. Продюсера не стало в июле 2023 года.

Натали рассказывала, что познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности.

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