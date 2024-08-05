Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Янковский рассказал, чем вдохновлялся для роли в «Преступлении и наказании»

Актер Янковский вдохновлялся работами Мунка для роли в «Преступлении и наказании»

close
100%
more.tv

Актер Иван Янковский признался во время презентации сериала «Преступление и наказание» на площадке «Плюс Дача», что искал вдохновение для своей роли в литературе и живописи. Видео с выступление артиста опубликовано в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Янковский сыграл в картине Родиона Раскольникова. Актер рассказал, что искал художника, который бы помог ему открыть внутренний мир Федора Достоевского через свои картины. Этим творцом оказался Эдвард Мунк.

По словам Янковского, идея снять «Преступление и наказание» возникла во время работы над сериалом «Топи».

«Мы снимали финал сериала «Топи». И я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича (Мирзоева): «А не хотели бы вы снять «Преступление и наказание?» И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать», — поделился артист.

Сериал «Преступление и наказание» разовьет классический сюжет Достоевского в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) расправляется со старухой-микрокредиторшей, а на его след выходит страж порядка Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Ранее Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами