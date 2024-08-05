Янковский рассказал, чем вдохновлялся для роли в «Преступлении и наказании»

Актер Иван Янковский признался во время презентации сериала «Преступление и наказание» на площадке «Плюс Дача», что искал вдохновение для своей роли в литературе и живописи. Видео с выступление артиста опубликовано в Telegram-канале «Героиня Татлера».

Янковский сыграл в картине Родиона Раскольникова. Актер рассказал, что искал художника, который бы помог ему открыть внутренний мир Федора Достоевского через свои картины. Этим творцом оказался Эдвард Мунк.

По словам Янковского, идея снять «Преступление и наказание» возникла во время работы над сериалом «Топи».

«Мы снимали финал сериала «Топи». И я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича (Мирзоева): «А не хотели бы вы снять «Преступление и наказание?» И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать», — поделился артист.

Сериал «Преступление и наказание» разовьет классический сюжет Достоевского в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) расправляется со старухой-микрокредиторшей, а на его след выходит страж порядка Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

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