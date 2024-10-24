Находящаяся под домашним арестом Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу

ООО «Би Фит» подало иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Маркет-Здоровье» на чуть больше 3 млн рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

Всего компания «Би Фит», которой владеет блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), просит взыскать с маркетплейса 3 млн 417 тыс. 884 рублей и 66 копеек. Причиной судебного разбирательства стало нарушение маркетплейсом условий договоров поставки. Чекалина подала иск 6 сентября 2024 года, а предварительное судебное заседание по делу состоялось 22 октября.

4 октября суд отправил Валерию и ее бывшего супруга Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания на допросе перед удовлетворением судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Позднее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что блогерша Лерчек лишилась номинаций премии «Жара Media Awards 2024»