Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка группы «Мираж» раскрыла имя «серого кардинала» российской эстрады

Певица Гулькина заявила, что Пугачева была серым кардиналом российской эстрады

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина назвала Аллу Пугачеву «серым кардиналом» российской эстрады. Об этом она сообщила в интервью изданию aif.ru.

По словам артистки, Пугачева «перекрывала кислород» многим отечественным звездам. Сама артистка этого не признает, поскольку «ей больше ничего не остается», считает Гулькина.

При этом экс-солистке группы «Мираж» не приходилось преодолевать сложности из-за действий Аллы Пугачевой. Гулькина связала это с тем, что не состояла ни в чьей свите.

«Она [Пугачева] всегда была для меня сложно воспринимаемым человеком. Всегда понимала, что она — гора, глыба и совершенно недосягаема. Пересекалась с ней несколько раз в студии, где я писала свои песни, а она свои. Она как раз в тот период встречалась с Челобановым», — добавила певица.

По словам Гулькиной, отъезд Пугачевой из России стал для нее неожиданностью. Она думала, что певица просто уехала ненадолго за границу со своей семьей.

«А вот оказалось, нет. С ее стороны начались какие-то жуткие разборки, пинания: вы такие, вы сякие, вы — стадо. Все это неприятно. Считаю, что это перебор», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что Киркорова призвали покинуть публичное пространство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами