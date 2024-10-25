Экс-солистка группы «Мираж» раскрыла имя «серого кардинала» российской эстрады

Певица Наталия Гулькина назвала Аллу Пугачеву «серым кардиналом» российской эстрады. Об этом она сообщила в интервью изданию aif.ru.

По словам артистки, Пугачева «перекрывала кислород» многим отечественным звездам. Сама артистка этого не признает, поскольку «ей больше ничего не остается», считает Гулькина.

При этом экс-солистке группы «Мираж» не приходилось преодолевать сложности из-за действий Аллы Пугачевой. Гулькина связала это с тем, что не состояла ни в чьей свите.

«Она [Пугачева] всегда была для меня сложно воспринимаемым человеком. Всегда понимала, что она — гора, глыба и совершенно недосягаема. Пересекалась с ней несколько раз в студии, где я писала свои песни, а она свои. Она как раз в тот период встречалась с Челобановым», — добавила певица.

По словам Гулькиной, отъезд Пугачевой из России стал для нее неожиданностью. Она думала, что певица просто уехала ненадолго за границу со своей семьей.

«А вот оказалось, нет. С ее стороны начались какие-то жуткие разборки, пинания: вы такие, вы сякие, вы — стадо. Все это неприятно. Считаю, что это перебор», — отметила певица.

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