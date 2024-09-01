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Экс-участница группы «Мираж» проходит лечение в клинической больнице

Певица Наталия Гулькина попала в больницу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина госпитализирована в больницу. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Гулькина проходит лечение в клинической больнице. Певица лежит в VIP-палате стоимостью 8 тысяч рублей в сутки. Артистка не жалуется на свое пребывание. По словам певицы, к ней прекрасно относятся врачи и персонал клиники.

Как отмечают в программе, Гулькина попала в больницу на фоне скандала с бывшей коллегой по группе «Мираж» Маргаритой Суханкиной. Суханкина обвинила Гулькину в том, что та соблазняла женатых мужчин и «практически детей». Сама Наталия опровергла, что у нее были ухажеры с супругами и очень молодые возлюбленные. Она считает, что поведение Маргариты обусловлено завистью.

«Мне позвонили многие мои друзья, которые кричали в трубку и возмущались. Может, это зависть, из-за которой и развалился наш коллектив. Рита всегда считала, что на меня больше внимания обращают мужчины, поэтому она меня так и невзлюбила», — рассказала артистка.

2 июля стало известно, что Наталья Гулькина подала иск о защите чести и достоинства против Суханкиной на 5 920 080 рублей. Причиной стало интервью исполнительницы Алене Жигаловой, в котором она назвала Гулькину «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам, «практически детям» и прочее.

Ранее создатель «Миража» подал очередной иск на Маргариту Суханкину.

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