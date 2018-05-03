Трамп дорос до байопика

Американский журналист Гэбриел Шерман объявил о начале работы над фильмом о президенте США Дональде Трампе. Это не будет байопик в прямом смысле этого слова, так как, согласно журналисту, картина сосредоточится на пути Трампа от миллиардера к посту главы государства.

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Фильм будет называться «Ученик» (или «Кандидат») — по аналогии с реалити-шоу, которое Трамп на протяжении 14 сезонов вел на телеканале NBC. За это он в 2007-м получил именную звезду на Голливудской аллее славы.

«Как журналист я писал о Дональде Трампе на протяжении более 15 лет, — приводит слова Шермана The Hollywood Reporter.

— Я давно очарован историей происхождения молодого бизнесмена, который оказался в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период довольно много рассказывает о человеке, которые ныне занимает Овальный кабинет».

Для Шермана это не первый опыт работы в кинематографе. В 2012 году журналист написал книгу «The Loudest Voice in the Room» («Самый громкий голос в комнате») об основателе Fox News Роджере Айлесе. Автор уже подписал контракт на сценарий для сериала, исполнительным продюсером которого станет лауреат «Оскара» Том Маккарти. Маккарти известен как режиссер и сценарист фильма «В центре внимания», получившего награду Киноакадемии за лучший фильм и лучший сценарий. Маккарти также получил номинацию в категории «лучший режиссер».

Продюсер готовящегося сериала Эми Бэр тепло высказалась о Шермане.

«Гейб — выдающийся рассказчик и безупречный журналист. — сказала Бэр. — Злободневность темы и послужной список Гейба помогли нам найти редкое сочетание таланта и актуальности».

Шерман — далеко не первый человек, которого заинтересовала фигура Трампа в качестве героя экрана.

Известный режиссер-документалист Майкл Мур уже снимает свою очередную картину, которую назвал «Фаренгейт 11/9». Фильм расскажет о предвыборной кампании Трампа, а также первом годе его президентской деятельности.

Название картины схоже с документальным фильмом Мура «Фаренгейт 9/11», который был награжден в 2004 году Золотой пальмовой ветвью Каннского фестиваля. Тогда автор резко критиковал администрацию президента Джорджа Буша-младшего и обвинил руководство США в развязывании войны в Ираке. Судя по названию нового фильма Мура, его тональность также будет критической по отношению к действующему президенту страны.

Еще один телевизионный проект о Дональде Трампе представляет собой экранизацию книги «Огонь и ярость» американского журналиста Майкла Вулфа.

В ней Вулф подробно рассмотрел поведение Трампа и его команды во время президентской кампании 2016 года и первых месяцев пребывания миллиардера в Овальном кабинете. Вулф утверждает, что президент изначально не пользовался уважением среди сотрудников Белого дома, а также заявляет, что окружения Трампа считает его профессионально непригодным для занимаемой должности.

Самые противоречивые тезисы Вулф взял у бывшего главного стратега Белого дома Стива Беннона, который трудился на специально созданной Трампом должности до августа 2017 года. Беннон критически охарактеризовал не только самого президента, но и его ближайшее окружение, включая дочь Иванку.

Публикация работы сопровождалась скандалом, инициатором которого стал Трамп.

3 января, после появления нескольких отрывков в прессе, книга моментально стала бестселлером номером один по количеству предзаказов. А на следующий день адвокат Трампа, пытаясь остановить публикацию, пригрозил автору и издательству судебными исками.

Однако предупреждение было проигнорировано, и публикация книги состоялась 5-го числа. В первые три дня общее количество предзаказов и физических продаж перевалило за один миллион копий. Неудивительно, что права на экранизацию были приобретены моментально. Сам Вулф выступит исполнительным продюсером готовящегося к производству сериала.

В сложившейся ситуации Гэбриел Шерман разительно отличается от своих коллег. По крайней мере, исходя из заявлений журналиста, целью его сценария будет не откровенная критика президента США, а эпизод из биографии Трампа.