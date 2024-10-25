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СМИ сообщили, что Лобода не смогла собрать аншлаг на Кипре

«МК»: у Лободы осталось много нераспроданных билетов на концерт на Кипре

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Кадр из видео/lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У певицы Светланы Лободы осталось много нераспроданных билетов на ее концерт, который должен пройти накануне на Кипре. Об этом сообщает mk.ru.

Билеты на это выступление стоят от 69 до 239 евро. Певице, подчеркивает mk.ru, удастся собрать аншлаг только в том случае, если она впустит слушателей бесплатно.

До этого продюсер Сергей Лавров сообщал изданию, что за границей Лобода «пытается выжить», поэтому выступает на небольших площадках. Артистка, по его словам, лишилась основного источника заработка — гонораров с частных выступлений. Раньше, отмечает mk.ru, выступление Лободы на корпоративах стоило $400 тыс., а сейчас «ей приходится только мечтать» о таких суммах.

Недавно сообщалось, что композитор Олег Влади требует запретить Лободе исполнять песню «К черту любовь». Композитор требует признания его исключительных прав на песню, хочет расторгнуть договор и запретить Лободе исполнять его трек.

В феврале 2024 года Влади обвинил Лободу в мошенничестве и подделке документов. По мнению композитора, артистка подделала его подпись в договоре на отчуждение прав, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь».

Ранее в окружении Пугачевой ответили на слухи о ее проживании в США и возвращении в Россию.

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