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В окружении Пугачевой ответили на слухи о ее проживании в США и возвращении в Россию

ТАСС: певица Алла Пугачева не проживает в США

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lilitaburova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева не проживает в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артистки.

В окружении Пугачевой назвали враньем слухи о ее проживании в Америке. Они также опровергли, что певица планирует приезд в Россию в ближайшее время.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Также Пугачеву с мужем нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. 5 сентября Галкин признавался, что его точное местоположение тяжело раскрыть, потому что он часто летает по миру, бывая и в США, и в Латвии, и Израиле, и на Кипре.

5 октября Telegram-канал Mash сообщил, что потенциальный покупатель отказался приобретать дачу Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске из-за безвкусного ремонта и протекающей крыши.

Ранее антиквариат из замка Пугачевой оказался подделкой.

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