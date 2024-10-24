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Стас Ярушин присутствовал на родах жены

Актер Стас Ярушин заявил, что ему было нестрашно присутствовать на родах жены

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ТНТ

Актер и музыкант Станислав Ярушин признался в беседе с Voice, что присутствовал на последних родах жены.

Ярушин заявил, что было нормально. Он не стал делиться подробностями родов, так как это интимный вопрос.

«Было все клево, все отлично. Нестрашно», — отметил актер.

В октябре стало известно, что Ярушин стал отцом в третий раз. У него родилась дочь от жены — преподавательницы по танцам Алены. У пары также есть 12-летняя дочь Стефания и десятилетний сын Ярослав.

Ярушин рассказал, что новорожденную назвали Александрой. Имя для малышки выбрала Стефания. Артист признался, что не хотел рассказывать о пополнении в семье.

«Я об этом честно не хотел говорить, нигде не хотел распространяться, но кто-то пустил информацию. Я подозреваю, кто это сделал. Понимаю, кому доверять нельзя из своих близких друзей, знакомых. Теперь они мне не друзья», — заявил музыкант.

Стас Ярушин известен по роли Антона Мартынова в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В его фильмографии более 20 работ. Он играл в таких проектах, как «Красный 5», «Zомбоящик», «Слава богу, ты пришел!».

Ранее Ярушин отказался комментировать обвинения Киркорова в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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