Звезда сериала «Счастливы вместе» о скандале с Глюкозой: «Общество привыкло гнобить»

Актриса Наталья Бочкарева намекнула в беседе с изданием «СтарХит» , что не может прокомментировать задержание Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) в аэропорту Шереметьево.

Бочкарева объяснила, что не знает карьерную жизнь Глюкозы и ее бывшего продюсера Максима Фадеева. Актриса отметила, что в жизни каждого человека может что-то случиться. Она назвала певицу замечательной матерью.

Бочкарева считает, что общество «привыкло» гнобить и завидует успеху состоявшихся персон. По ее мнению, так устроены люди.

«Единственное, что нас может остановить — когда действительно что-то прилетит, что-то случится в твоей жизни, начиная с болезни, закачивая беспилотником. Вот тогда люди становятся людьми», — поделилась артистка.

Глюкоза рассказывала, что в аэропорту Шереметьево в ночь на 22 октября к ней подошли сотрудники полиции, которые ждали именно ее и планировали задержание. По словам певицы, «один влиятельный» человек подал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

По словам Чистяковой-Ионовой, ее обвинили в наркотическом опьянении и попросили сдать анализы. Сотрудники органов заявили, что от нее пахнет алкоголем, ее позы неустойчивы, речь нарушена, а кожный покров изменен. Певица опровергла это. Как уточнила звезда, полицейские отказались перечислить те же признаки на камеру и перед адвокатами.

Ранее депутат призвал «отменить» оштрафованную за наркотики Глюкозу.