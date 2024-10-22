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Niletto и Бьянка станут «Голосами поэта»

Певцы Niletto и Бьянка выступят со стихами известных поэтов на проекте «Голос поэта»

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Пресс-служба проекта «Голос поэта»

Певцы ST, Niletto, Zvonkiy, Бьянка выступят со стихами известных российских поэтов в рамках проекта «Голос поэта». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В сети стартовала всероссийская акция музыкально-просветительского проекта «Голос поэта». В ее рамках проходит «Читаем вместе русских поэтов». Известные артисты и молодые люди публикуют видео, на которых они читают произведения российских классиков. Например, певица Наташа Королева зачитала отрывок из «Евгения Онегина». Акция завершится гала-концертом 12 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.

На заключительном гала-концерте Александр Степанов (ST), Niletto, Zvonkiy, Бьянка, Mary Gu, HammAli исполнят свои треки на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Роберта Рождественского и других классиков. Рэпер ZVONKIY прочитает стихотворение Зинаиды Гиппиус «Апельсинные цветы».

К певцам присоединятся актеры Никита Кологривый, Нонна Гришаева, Ольга Будина, Елизавета Арзамасова и министр культуры Ольга Любимова.

«Национальный центр «Россия» открывается, в том числе, чтобы показать нашу богатую культуру и воплотить в жизнь новые форматы мероприятий. Русская поэзия — это значительная часть нашей культуры, ее универсальный язык и образы понятны каждому. Мы с огромной радостью приняли предложение провести гала-вечер «Голос поэта», — заявила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

Ранее вручена Нобелевская премия по литературе.

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