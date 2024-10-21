Адвокаты Diddy пытаются помешать огласке обвинений со стороны предполагаемых жертв

Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) попросили суд запретить публичные заявления по делу его предполагаемым жертвам. Об этом пишет Newsweek.

«В поданном в суд в воскресенье документе они говорили о том, что поток заявлений может вызвать предубеждения у потенциальных судей. Они запросили судебный запрет на разглашение сведений по делу», — сообщает издание.

Отмечается, что адвокаты жертв также могут лишиться права разглашать сведения о деле.

До этого сообщалось, что более ста человек намерены подать иски против рэпера P. Diddy.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее мать P. Diddy Дженис Смоллс Комбс заявила, что ее сын невиновен.