Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокаты Diddy пытаются помешать огласке обвинений со стороны предполагаемых жертв

Newsweek: адвокаты Diddy попросили суд запретить публичные заявления его жертвам

close
Imagespace/Global Look Press

Адвокаты рэпера Шона Комбса (Diddy) попросили суд запретить публичные заявления по делу его предполагаемым жертвам. Об этом пишет Newsweek.

«В поданном в суд в воскресенье документе они говорили о том, что поток заявлений может вызвать предубеждения у потенциальных судей. Они запросили судебный запрет на разглашение сведений по делу», — сообщает издание.

Отмечается, что адвокаты жертв также могут лишиться права разглашать сведения о деле.

До этого сообщалось, что более ста человек намерены подать иски против рэпера P. Diddy.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее мать P. Diddy Дженис Смоллс Комбс заявила, что ее сын невиновен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами