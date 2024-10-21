Василию Ливанову прописали ходунки

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова появились проблемы с двигательным аппаратом после выписки из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, Ливанову тяжело двигаться во время восстановления после инсульта. Актеру прописали ходунки.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. По данным издания, артист проходит амбулаторное лечение дома. Жена Ливанова Елена подтвердила выписку. По словам супруги актера, у мужа все хорошо. Артисту назначили лекарства и лечение.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

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