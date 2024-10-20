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Хилькевич раскрыла вес после родов: «Совсем не худею»

Актриса Анна Хилькевич сообщила, что весит около 55 кг

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ТНТ

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что весит 54,8 кг спустя месяц после родов.

Хилькевич отметила, что входила в роды с весом 64-65 кг. Артистка хочет похудеть еще на 6-7 кг.

«Я совсем-совсем не худею. А надо бы… Потому что вся моя одежда впритык», — поделилась артистка.

17 сентября Хилькевич родила третью дочь Оливию от бизнесмена Артура Волкова. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева.

Известно, что за два дня до родов беременная Хилькевич станцевала тверк. Артистка шутила, что «вызывала роды как могла», однако она добилась только усталости на лице супруга.

Хилькевич вышла замуж за Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

Хилькевич известна по роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

Ранее Хилькевич раскрыла реакцию дочерей на появление сестры.

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