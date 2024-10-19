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Сын Ливанова прокомментировал информацию об ухудшении состояния артиста

Сын Ливанова Борис назвал враньем информацию об ухудшении состояния артиста

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Владимир Песня/РИА Новости

Старший сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис опроверг новость о том, что состояние 89-летнего актера резко ухудшилось. Его слова передает РИА Новости.

«Все врут, все сплетни», — сообщил наследник .

18 октября Telegram-канал Mash заявлял, что у Василия Ливанова якобы резко упало давление, он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и тошноту. Источник канала утверждал, что актер отказался ехать в больницу и решил лечиться дома.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. Позже жена актера подтвердила выписку мужа.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее СМИ сообщили, что Панкратову-Черному сделали срочную операцию.

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