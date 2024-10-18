Стало известно о возращении в театр недавно родившей Лизы Арзамасовой

Звезда «Папиных дочек», актриса Елизавета Арзамасова подписала контракт с МХАТ им. Горького спустя два месяца после родов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Пока, отмечает канал, знаменитость вернется в театр только в одном спектакле, где у нее будет главная роль. Арзамасова сыграет Золушку и получит за свою работу чуть больше 54 тыс. рублей.

8 августа артистка родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.

Спортсмен также воспитывает 20-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» подчеркивал, что это взрослое взвешенное решение Мартина, а не внутрисемейный конфликт. По словам Авербуха, у сына с Арзамасовой сложились прекрасные дружеские отношения, и он чаще стал обращаться за советом к мачехе, а не к нему.

Ранее стало известно, что Алсу впервые привела на концерт своего 8-летнего сына.