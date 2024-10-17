Премьеры Мариинки покажут на Международном фестивале «Мариинский» во Владивостоке

В ноябре в рамках IX Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» во Владивостоке состоятся премьеры балетов «Коппелия» Лео Делиба и «Анюта» Валерия Гаврилина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Приморской сцены Мариинского театра.

Балетная программа фестиваля пройдет с 14 по 17 ноября и будет представлена двумя новыми постановками.

«Владивостокские зрители впервые увидят недавние премьеры Мариинского театра — балеты «Коппелия» Лео Делиба и «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина», — говорится в сообщении.

Показы «Анюты» состоятся 14 и 15 ноября. Этот спектакль, основанный на рассказе Антона Чехова «Анна на шее», будет поставлен народным артистом СССР Владимиром Васильевым. Балет «Коппелия» в интерпретации хореографа Александра Сергеева и художника Леонида Алексеева можно будет увидеть 16 и 17 ноября.

Оба спектакля будут исполнены солистами балетной труппы Мариинского театра с сопровождением симфонического оркестра Приморской сцены под управлением дирижера Арсения Шуплякова.

Ранее было объявлено, что оперная часть фестиваля пройдет с 29 октября по 3 ноября. В Большом зале Приморской сцены зрителей ждут такие произведения, как «Очарованный странник» Родиона Щедрина (29 октября), «Тоска» Джакомо Пуччини (30 октября), «Набукко» Джузеппе Верди (31 октября) и «Золушка» Джоаккино Россини (2 и 3 ноября в 13:00 и 19:00).

В некоторых мероприятиях примут участие ведущие солисты и Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

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