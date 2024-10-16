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Умер народный артист России Ринат Тазетдинов

Народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов умер в возрасте 86 лет

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Телеграм-канал Театр Камала

Народный артист Татарстана и РСФСР Ринат Тазетдинов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким Тазетдинова. Прощание с актером состоится 18 октября в 10:00 в здании театра. Он будет похоронен на Ново-Татарском кладбище.

Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина. В этом же году был принят в труппу Татарского академического театра им. Г. Камала.

Он являлся председателем правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Тазетдинов становился лауреатом Госпремии СССР и российской национальной театральной премии «Золотая маска».

13 октября российский и советский актер Александр Крючков умер в 80 лет. Большую часть своей карьеры Крючков посвятил театру — он работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре в Швеции.

6 октября умер актер Андрей Неретин, сыгравший роль «депутата» Уссурийска Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале.

2 октября стало известно, что актер Алексей Облаков, известный по кинофильму «Сволочи», умер в возрасте 41 года. Облаков играл также в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Молодая гвардия» и «СОБР», при этом картина «Сволочи» стала актерским дебютом для Облакова.

Ранее умер игравший с Михаилом Кругом скрипач.

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