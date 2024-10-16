Михаил Шуфутинский рассказал, сколько получал в ВИА «Лейся, песня»

Певец Михаил Шуфутинский признался в интервью Елене Ханге, что он и его коллеги из ВИА «Лейся, песня» получили по 76 рублей за выход альбома с многомиллионным тиражом.

Шуфутинский не уточнил, о какой пластинке говорит. История произошла в 80-е годы.

«Много было песен. Массово. Мы выпустили пластинку на несколько миллионов в тираж. Получили по 76 рублей. Да, всем артистам моего коллектива заплатили по 76 рублей за выход этого альбома. Большая пластинка. Это и была система наша – от каждого по возможностям, от каждого по необходимости. Да, будь доволен», — рассказал артист.

Шуфутинский признался, что такое положение музыкантов в СССР стало одной из причин, почему он эмигрировал в 80-е. Певец переехал с семьей в США в 1981 году. Как отметил артист, он не рассчитывал на популярность за рубежом. Он думал стать водителем грузовика.

Шуфутинский отметил, что для него было важно в тот период эмигрировать. Музыкант хотел доказать себе, прав он или нет. Артист не жалеет, что тогда переехал. В тот период это было важно для него и его семьи.

Ранее Шуфутинский не приехал на прощание с Добрыниным из-за болезни.