Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Збруева

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил в беседе с aif.ru, что народный артист России Александр Збруев не очень плохо себя чувствует.

По словам Варшавера, Збруева положили в больницу для того, чтобы он окреп. Директор театра подчеркнул, что артисту не требуются никакие хирургические вмешательства. Как он уточнил, медицинская помощь нужна актеру лишь для того, чтобы было комфортнее жить в его возрасте. Врачи делают «все возможное и невозможное» для артиста.

«Думаю, еще два-три дня, его выпишут, и я смогу ответить на вопрос, когда он снова появится на великих подмостках, где является большим украшением», — поделился директор театра.

О том, что Збруева экстренно госпитализировали, стало известно 4 октября. Супруга актера заявляла, что артисту дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу.

7 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Ленком» сообщал, что Александр Збруев находится на плановом лечении. Врачи не обнаружили у артиста серьезных патологий.

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