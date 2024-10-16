Стало известно о раке у Василия Ливанова

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова нашли рак, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, МРТ якобы показало новообразование во время комплексного обследования 89-летнего артиста. Опухоль, утверждает источник, расположена в области малого таза, болезнь не прогрессирует и жизни звезды не угрожает.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. Позже жена актера подтвердила выписку мужа.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

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