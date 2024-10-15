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Продюсер оценил шансы на приезд Джареда Лето в Россию

Продюсер Дзюник заявил, что в России могут организовать концерт Джареда Лето

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IMAGO/Future Image/Global Look Press

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru не исключил, что солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето приедет в Россию.

Дзюник заявил, что Лето не подвластен какому-либо давлению. По словам продюсера, артист поступает так, как считает правильным. Он добавил, что в России найдутся организаторы, которые захотят сотрудничать с певцом.

«Если в России найдется такой организатор, который будет готов привезти его, заплатить гонорары, устроить концерт, я думаю, этот артист согласится», — поделился продюсер.

Дзюник уточнил, что гонорар Лето может составить от $3 до $5 миллионов (около 288,3 миллиона – 480,5 миллиона рублей — «Газета.Ru»).

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России.

Артист подчеркнул, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Также он продемонстрировал поклонникам свои знания русского языка, сказав «спасибо».

Ранее МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России.

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