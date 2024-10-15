Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии здоровья 89-летнего Василия Ливанова

В НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние Василия Ливанова улучшилось

close
Владимир Песня/РИА Новости

В НИИ имени Склифосовского заявили, что состояние здоровья народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи оценивают состояние звезды советского «Шерлока Холмса» как удовлетворительное. Ливанов по-прежнему находится в реанимации отделения неврологии.

1 октября Telegram-канал 112 сообщил, что Ливанова госпитализировали. Тогда артисту провели операцию на фоне инфаркта.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после того, как у него остановилось сердце.

Затем СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Врачи отмечали, что состояние пациента ухудшается с каждым днем. 12 октября стало известно, что артиста вывели из медикаментозной комы, но он по-прежнему находится на ИВЛ.

Недавно сын Ливанова прокомментировал новости о состоянии здоровья отца фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Он сообщил, что с актером «все хорошо» и посоветовал «не читать до обеда советских газет».

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее сообщалось, что шоумен Отар Кушанашвили выписался из больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами