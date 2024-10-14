Ольга Орлова записала новую песню

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что записала новую песню.

Орлова не поделилась подробностями новой композиции. Артистка пока не знает, вернется ли на сцену.

«Посмотрим, что получится», — рассказала телеведущая.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. Помимо дочери у певицы есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В августе поклонники заподозрили, что в семье Орловой ожидается пополнение. Одна из фанаток отметила, что артистка «светится изнутри», как при беременности. Сама телеведущая уверила, что не ждет малыша. Она объяснила, что поправилась после отпуска. Артистка рассказывала, что ограничивает себя во время похудения.

Ранее Орлова раскрыла отношение к брачному договору.