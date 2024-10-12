Звезда «Ворониных» вспомнил, как пережил кризис среднего возраста

Актер Георгий Дронов признался, что переживал кризис среднего возраста. Об этом 53-летний артист сообщил изданию kp.ru.

«Это когда ты переходишь на центральный рубеж, у тебя останавливаются физиологические процессы роста, и ты начинаешь поворачиваться в сторону жизненного заката», — заявил актер.

Звезда «Ворониных» считает, что практически каждый человек сталкивается с кризисом среднего возраста и с этим «надо смириться», поскольку «каждый возраст имеет свои прелести».

Дронов не стал вдаваться, как именно лично переживал подобное состояние. Ему помогло только терпение и внутренняя мудрость. Также актер отметил, что было «непросто».

В начале сентября поклонники заподозрили, что актер Брэда Питт переживает кризис среднего возраста. Он надел золотую цепочку с подвеской в виде первой буквы имени его возлюбленной Инес де Рамон — «I». Интернет-пользователи не оценили украшение голливудской звезды.

«Я думала, что только 12-летние девочки носят ожерелья с чьими-то инициалами», «И подвеска с инициалами, и его одежда доказывают, что он переживает кризис среднего возраста», «Следующим шагом станет татуировка», — писали в комментариях.

Ранее звезда «Индианы Джонс» вспомнил, как отрезал себе часть пальца.