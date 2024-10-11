Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане без объяснения причин

Бизнесмен из Дагестана пригласил певицу Славу выступить на свадьбе взамен отмененных концертов во Владикавказе и Махачкале. Об этом сообщает Mash Gor.

На днях артистка возмущалась, что компания «Дагартконцерт» отменила ее концерты на Северном Кавказе без объяснения причин. Артистка узнала об отменах, уже будучи в Махачкале. Она сетовала, что потерпела убытки, поскольку ей нужно выплачивать зарплату команде из 25 человек.

«Даже если брать мои проблемы какие-то финансовые, то у меня простой двое суток — надо будет их где-то переживать», — заявляла она.

Затем о случившемся узнал один из дагестанских предпринимателей, позвав Славу выступить на свадьбе. Она удивилась, что на мероприятии присутствовали 1,5 тыс. человек — «как раз, как отмененный сольник».

Накануне стало известно, что у рэпера Scally Milano отменен уже третий концерт за неделю. 10 октября концерт музыканта отменили в Томске, он сообщил об отмене в тот же день. 4 октября Scally Milan извинялся перед фанатами в соцсетях за то, что его концерт в последний момент отменили в Краснодаре и Ростове.

Ранее стало известно о возращении Валерия Леонтьева на сцену.