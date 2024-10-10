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Следователи допросили обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

«Известия»: следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

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Н. Синицына/РИА Новости

Следователи допросили обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова бывшего концертного директора Валерия Шляфмана. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сотрудники санкт-петербургского Следственного комитета проводили допрос в Израиле. Шляфман в ходе допроса свою причастность к гибели Талькова отрицал.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля провел слушание по делу об убийстве Талькова. Тогда «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова писала, что окровавленные фрагменты рубашки концертного директора певца Талькова Валерия Шляфмана стали доказательством его виновности в расправе над музыкантом.

В октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый выстрелил в своего оппонента, но пуля попала в Игоря Талькова.

Ранее Азиза раскрыла предсмертную тайну Талькова.

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