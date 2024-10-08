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Галустян раскрыл секрет стройности после похудения на 14 кг

Похудевший на 14 кг Галустян назвал дисциплину секретом хорошей формы

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m_galustyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Михаил Галустян рассказал «Газете. Ru», что дисциплина должна стать привычкой, если человек хочет поддерживать отличную форму и сохранять хорошее самочувствие.

«Я долго шел к этому, несколько лет вырабатывал привычку правильно питаться, заниматься спортом — даже элементарно дома по утрам, но ежедневно делать упражнения, соблюдать какие-то важные утренние ритуалы, медитировать под хорошую музыку», — рассказал телеведущий.

Галустян признался, что ему бывало тяжело, но стало легче, когда он увидел результаты своей работы. И вскоре, признался юморист, привык к подобному образу жизни.

По данным издания kp.ru, сейчас Михаил Галустян весит 73 кг. Он решился на похудение, когда цифры на весах показывали 85 кг. В мае юморист хвастался результатами своего похудения, опубликовав снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В начале июля поклонники Галустяна сравнивали его с Павлом Дуровым. Тогда знаменитость показывал фанатам снимки, которые были сделаны во время путешествия в Колумбию.

Ранее певица Натали призналась, что сильно похудела после потери супруга.

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