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Козловский попал в «серый список» актеров

Кинокритик Голубчиков заявил, что Козловский попал в серый список актеров

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Нина Зотина/РИА Новости

Кинокритик Александр Голубчиков заявил в беседе с порталом «Страсти», что Данила Козловский попал в «серый» список актеров.

Голубчиков отметил, что такие артисты не задействованы в студийных проектах и их не выпускают, несмотря на отсутствие каких-либо запретов.

«Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — рассказал кинокритик.

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

13 сентября прошлого года стало известно, что Козловский отсудил у Бородина рубль.

Ранее Козловского обязали выплатить штраф из-за долга по квартире.

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