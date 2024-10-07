Стало известно состояние Збруева после госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев находится на плановом лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Ленком Марка Захарова».

Врачи не обнаружили у Збруева серьезных патологий. Как отмечают в пресс-службе, это стало известно директору «Ленкома» Марку Варшаверу от главного врача больницы, где находится артист.

«Плановая поддержка идет. Общается со всеми и шутит», — рассказали в пресс-службе театра.

5 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что у Александра Збруева якобы нашли неопасное для жизни поражение головного мозга.

Как утверждает издание, подобная патология развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Оно, предполагает SHOT, может быть последствием перенесенного артистом инсульта.

О том, что Збруева экстренно госпитализировали, стало известно 4 октября. Супруга актера заявляла, что артисту дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу. При этом сам Збруев опровергал информацию о своей госпитализации.

Ранее в больнице рассказали о состоянии госпитализированного актера Ливанова.