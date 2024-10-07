Адвокат бывшего мужа Алсу сообщил о переносе суда о разделе имущества

Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский сообщил в беседе с Super о переносе суда о разделе имущества между бизнесменом и певицей Алсу.

Новое заседание должно пройти 15 ноября. Добровинский отметил, что не может делиться подробностями дела, пока идет суд.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова.

22 сентября Алсу заявила, что Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

3 октября Добровинский рассказал, что в сети распространяется информация, что Абрамов завел роман с 20-летней возлюбленной, похожей на Алсу. По утверждению адвоката, предприниматель сейчас проводит время в Дубае только с одной девушкой – с дочерью.

Добровинский отметил, что пока Абрамов не завел серьезные отношения. По словам адвоката, сердце бизнесмена занято детьми.

Ранее Алсу намекнула на нарциссизм бывшего мужа.