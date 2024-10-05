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Xolidayboy просят проверить на ЛГБТ-пропаганду и финансирование ВСУ

Активисты обратились в СК РФ с просьбой проверить Xolidayboy на ЛГБТ-пропаганду

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xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Общественное движение «Ветераны России» потребовало проверить певца Xolidayboy на ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), оказание помощи в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и возможное иностранное финансирование. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие письма активисты направили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру юстиции Константину Чуйченко.

«Ветераны России» заявили, что концерты и сам образ Xolidayboy разрушают культурные устои страны и формируют у молодежи искаженные идеалы. Активисты считают, что творческий концепт музыканта «достаточно очевиден», поскольку массово применяется в «западном шоу-бизнесе для распространения ЛГБТ-нарратива».

Также общественники просят главу Минюста признать Xolidayboy иностранным агентом в случае обнаружения правонарушений.

В мае 2024 года Xolidayboy открыто поддержал Путина и спецоперацию после отмены концертов. Музыкант назвал себя патриотом и отметил, что «всей душой и сердцем любит свою страну».

До этого в минкульте Томской области порекомендовали отметить выступление Xolidayboy из-за того, что один из общественников усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ.

Ранее актриса Ауг назвала чудом выход сериала «Хор» на Первом канале со своим участием.

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