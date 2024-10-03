Стало известно, где находится дочь певицы Успенской

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину нашли в Израиле. Об этом «Газете.Ru» заявил директор артистки Константин Манжула, других подробностей он не сообщил.

«Татьяна нашлась в Израиле», — сказал он.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Плаксина находится за границей. Она уехала, не сообщив об этом родственникам.

О пропаже Плаксиной стало известно вечером 2 октября, об этом сообщил известный жалобами на звезд общественник Виталий Бородин. По его словам, Успенская обратилась к нему за помощью. Артистка подтвердила, что ее дочь пропала. По словам Успенской, дочь оставила свои телефоны дома. Представитель певицы сообщил, что она связывает пропажу Плаксиной с ее поездками в ДНР и ЛНР.

Адвокат Успенской Елена Сенина заявляла «Газете.Ru», что Плаксину «завербовали спецслужбы», поскольку ее мать, уроженка Киева, активно поддерживает российские власти. По словам Сениной, девушку могли завербовать в связи с ее зависимостью.

Подробнее о пропаже дочери Любови Успенской — в материале «Газете.Ru».

Ранее Пригожин рассказал, куда могла пропасть дочь Успенской.