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В Москве покажут Юрия Гагарина и Марину Влади в объективе фотографа Игоря Кошелькова

Выставка «Игорь Кошельков. Звезды оттепели» откроется в Музее Москвы 16 октября

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Пресс-служба Музея Москвы

Музей Москвы на Зубовском бульваре представит выставку «Игорь Кошельков. Звезды оттепели» 16 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

Выставка посвящена советскому фотографу Игорю Кошелькову, который снимал в основном известных людей и знаменательные культурные события. Организаторы выставки заявили, что имя Кошелькова незаслуженно забыто.

«Солнечный свет, радость и легкость — первое, что бросается в глаза в работах Игоря Кошелькова. Он был одним из многих советских фотографов, чьи работы постепенно исчезали из публичного пространства и со временем стали доступны только узкому кругу специалистов. Долгое время архив автора хранился в семье, и только в 2023 году он был передан в дар Музею Москвы», — подчеркнули в пресс-службе.

Для выставки было отобрано 180 снимков, которые фиксируют значимые культурные и исторические события 1950-1960-х годов, представляют деятелей искусства и отражают жизнь столицы и горожан той эпохи.

В экспозиции будут представлены отпечатки с негативов с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным и актрисой Александрой Яблочкиной в Доме Актера, кадры с французской актрисой Мариной Влади, снятые в 1967 году. Также посетители смогут увидеть совместную фотографию итальянского режиссера Федерико Феллини с летчиком-космонавтом СССР Павлом Поповичем и другие снимки.

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