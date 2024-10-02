Актриса Татьяна Васильева стала бабушкой в шестой раз. У ее дочери Елизаветы родился сын, которого назвали Леонидом. О пополнении в семье рассказала народная артистка России каналу НТВ.

Васильева подчеркнула, что малыш чувствует себя хорошо. Другими деталями знаменитость делиться не стала. Также Васильева отшутилась в ответ на вопрос корреспондентов, собирается ли она дарить квартиру младенцу, так как остальных родных звезда уже обеспечила недвижимостью.

«Леониду еще рановато. Я не заработала. Думаю, обойдутся сами», — заявила она.

У Татьяны Васильевой двое детей. Старший сын Филипп появился в браке артистки с первым мужем, народным артистом России Анатолием Васильевым. Дочь Елизавета родилась, когда знаменитость во второй раз связала себя узами брака с заслуженным артистом России Георгием Мартиросяном.

В ноябре 2022 года семья Васильевой пополнилась внучкой. Для сына актрисы Филиппа дочь Сара стала четвертым ребенком. От первого брака с актрисой Анастасией Бегуновой у него также есть двое детей: Иван и Григорий.

Ставшая мамой во второй раз дочь актрисы Елизавета в одиночку воспитывает сына Адама, поскольку с отцом ребенка она рассталась. Сейчас женщина не замужем, поэтому неизвестно, кто отец Леонида.

Ранее сообщалось, что внучка Олега Стриженова ждет седьмого ребенка через год после шестых родов.