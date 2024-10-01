Стало известно, какой недвижимостью владел Добрынин

Ушедший народный артист России Вячеслав Добрынин оставил после себя участок в Подмосковье и квартиру в Москве. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет. После него наследникам осталась усадьба с загородным домом стоимостью 30 млн рублей в Старой Рузе и квартира в Москве. Предполагается, что половина имущества певца отойдет его супруге Ирине, а другая половина будет разделена между ней и их живущей в США дочерью музыканта Екатериной Добрыниной-Макгаффи.

До этого Михаил Шуфутинский рассказал, что песня «Третье сентября» вдохновлена композицией Добрынина.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов. Шуфутинский дружил с ним с 1975 года.

По словам менеджера артиста, последние два месяца Добрынин болел и почти не вставал с кровати. Несмотря на болезнь, музыкант работал над совместной песней с поэтом Симоном Осиашвили — но не успел ее дописать.

Ранее Михаил Боярский рассказал, почему Добрынин стеснялся петь.