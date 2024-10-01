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Шуфутинский рассказал, как его вдохновлял Добрынин

Певец Шуфутинский: песня «Третье сентября» вдохновлена композицией Добрынина

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певец Михаил Шуфутинский признался в беседе с Telegram-каналом Mash, что песня Вячеслава Добрынина вдохновила Игоря Николаева на припев композиции «Третье сентября».

Речь идет о песне Добрынина «Не сыпь мне соль на рану».

«Зачем звонить, когда почти уснули. Воспоминанья о минувшей боли. Мы календарь с тобой перевернули. Так дай мне право жить своей судьбою», — поется в композиции.

По словам Шуфутинского, именно благодаря этим строкам получился припев «Третьего сентября» таким, какой он есть.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов. Ему было 78 лет. Шуфутинский дружил с композитором с 1975 года.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Ранее Корнелюк рассказал об уникальности музыки Добрынина.

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