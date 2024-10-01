Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Вячеслава Добрынина. Телеграмму родным и близким Добрынина опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство», — отметил Путин.

Президент отметил, что с нами всегда останутся музыка и песни Добрынина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил соболезнования. Он отметил, что смерть Добрынина — это невосполнимая потеря для российской культуры.

Добрынина не стало 1 октября, композитору было 78 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим.

Ранее Шуфутинский рассказал, как его вдохновлял Добрынин.