Продюсер назвал Вячеслава Добрынина российским Тото Кутуньо

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru высказался об уходе композитора Вячеслава Добрынина.

По словам Бабичева, произошедшее стало неожиданностью, несмотря на то, что состояние здоровья народного артиста России не было секретом.

«Для меня Добрынин был отечественным Тото Кутуньо. Он также часть песен оставлял себе, но и писал хиты многим другим исполнителям. Некоторые эти песни становились визитными карточками артистов», — рассуждает продюсер.

Бабичев также указал на то, что хиты, которые композитор оставлял себе, сложно представить в чужом исполнении.

«Ему удавалось написать что-то веселое, шуточное и что-то серьезное, ностальгическое, как в песне «Прощай» Лещенко», — сказал он.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Добрынина не стало 1 октября в возрасте 78 лет.

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